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48 минут назад

Надаль извинился перед соперником за свои претензии по ходу матча на Уимблдоне

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Испанский теннисист Рафаэль Надаль одержал победу над итальянцем Лоренцо Сонего в матче третьего круга Уимблдонского турнира.

Надаль извинился перед соперником за свои действия
Фото: ReutersReuters

После матча Надаль извинился перед соперником за то, что по ходу игры вызвал соперника к сетке и выразил ему недовольство тем, что он ведет себя громко на корте.

— Ну, прежде всего, я должен сказать, что был неправ. Наверное, мне не следовало вызывать его к сетке. Поэтому я прошу прощения за это. В этом моя ошибка. Нет проблем. Я признаю это. Говорил с ним в раздевалке, и это останется там.

В мои намерения вообще не входило беспокоить его. Думаю, что между игроками есть какой-то кодекс, — приводит слова Надаля Ubitennis.

В четвертом раунде Надаль, получивший второй номер посева, сыграет с Ботиком Ван де Зандшульпом (21-й номер посева) из Нидерландов.

Теннис,Рафаэль Надаль,
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