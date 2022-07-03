Надаль извинился перед соперником за свои действия

Испанский теннисист Рафаэль Надаль одержал победу над итальянцем Лоренцо Сонего в матче третьего круга Уимблдонского турнира.
После матча Надаль извинился перед соперником за то, что по ходу игры вызвал соперника к сетке и выразил ему недовольство тем, что он ведет себя громко на корте.
— Ну, прежде всего, я должен сказать, что был неправ. Наверное, мне не следовало вызывать его к сетке. Поэтому я прошу прощения за это. В этом моя ошибка. Нет проблем. Я признаю это. Говорил с ним в раздевалке, и это останется там.
В мои намерения вообще не входило беспокоить его. Думаю, что между игроками есть какой-то кодекс, — приводит слова Надаля Ubitennis.
В четвертом раунде Надаль, получивший второй номер посева, сыграет с Ботиком Ван де Зандшульпом (21-й номер посева) из Нидерландов.