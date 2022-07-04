Джокович вышел в четвертьфинал Уимблдона

В матче четвёртого круга Джокович (1) обыграл представителя Нидерландов Тима ван Рейтховена (WC) со счётом 6:2, 4:6, 6:1, 6:2. Встреча продлилась 2 часа 39 минут. Джокович семь раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал шесть брейк-пойнтов из 17. На счету ван Рейтховена 20 эйсов, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.