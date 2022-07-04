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36 минут назад

Организаторов британских турниров оштрафовали за недопуск теннисисток из РФ

Елена Прошина

Женская теннисная ассоциация (WTA) оштрафовала Ассоциацию лаун-тенниса (LTA) и Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC) за недопуск российских и белорусских теннисисток к турнирам в Истбурне, Нооттингеме и Бирмингеме. Как сообщает «Чемпионат.com», LTA наказали на $750 тыс., а AELTC – на $250 тыс.

Организаторов британских турниров оштрафовали за недопуск теннисисток из РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Организацию собираются подать апелляцию при поддержке британский властей, которые гневно отреагировали на штрафы. При этом разрешение апелляции возможно только после полной выплаты штрафов, что не оставляет выбора организациям.

Напомним, что ранее организаторы Уимблдона отказались допускать на соревнования российских и белорусских теннисистов на фоне кризиса на Украине. Кроме того, игрокам из этих стран запретили выступать на травяных турнирах в Великобритании под эгидой LTA. В AELTC заявляли, что подобное решение они не считают дискриминацией.

Теннис,
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