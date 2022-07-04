Организаторов британских турниров оштрафовали за недопуск теннисисток из РФ

Женская теннисная ассоциация (WTA) оштрафовала Ассоциацию лаун-тенниса (LTA) и Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC) за недопуск российских и белорусских теннисисток к турнирам в Истбурне, Нооттингеме и Бирмингеме. Как сообщает «Чемпионат.com», LTA наказали на $750 тыс., а AELTC – на $250 тыс.

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Организацию собираются подать апелляцию при поддержке британский властей, которые гневно отреагировали на штрафы. При этом разрешение апелляции возможно только после полной выплаты штрафов, что не оставляет выбора организациям.