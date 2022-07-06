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1 час назад

Ник Кирьос впервые вышел в полуфинал турнира «Большого шлема»

Чемпионат.comиещё 2

Австралийский теннисист Ник Кирьос вышел в полуфинал Уимблдона. В четвертьфинальном матче Кирьос нанёс поражение чилийцу Кристьяну Гарину со счётом 6:4, 6:3, 7:6 (7:5). Встреча продолжалась 2 часа 11 минут.

Ник Кирьос впервые вышел в полуфинал турнира «Большого шлема»
Фото: ReutersReuters

Кирьос 17 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три из шести брейк-пойнтов. Гарин подал два эйса, пять раз ошибся на подаче и взял одну подачу соперника.

Кирьос впервые вышел в полуфинал турнира «Большого шлема». Ранее он дважды добирался до четвертьфинала — на Australian Open — 2015 и Уимблдоне-2014.

За выход в финал Кирьос сыграет с победителем матча между испанцем Рафаэлем Надалем и американцем Тейлором Фритцем.

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