Надаль пробился в четвертьфинал Уимблдона

Испанский теннисист Рафаэль Надаль оказался сильнее нидерландца Ботика Ван де Зандшульпа в матче четвертого круга турнира Большого шлема в Уимблдоне.

Встреча закончилась со счетом 6:4, 6:2, 7:6 (8:6). Надаль в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов занимает четвертое место, Ван де Зандшульп - на 25-й строчке.