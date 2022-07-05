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1 час назад

Надаль пробился в четвертьфинал турнира в Уимблдоне

Национальная Служба Новостейиещё 5

Испанский теннисист Рафаэль Надаль оказался сильнее нидерландца Ботика Ван де Зандшульпа в матче четвертого круга турнира Большого шлема в Уимблдоне.

Надаль пробился в четвертьфинал Уимблдона
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Встреча закончилась со счетом 6:4, 6:2, 7:6 (8:6). Надаль в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов занимает четвертое место, Ван де Зандшульп - на 25-й строчке.

Надаль борьбу за путевку в полуфинал поведет с 14-й ракеткой, американцем Тэйлором Фрицем.

Ранее сербский теннисист Новак Джокович победил представителя Нидерландов Тима Вана Рейтховена.

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