Надаль пробился в четвертьфинал Уимблдона

Испанский теннисист Рафаэль Надаль оказался сильнее нидерландца Ботика Ван де Зандшульпа в матче четвертого круга турнира Большого шлема в Уимблдоне.
Встреча закончилась со счетом 6:4, 6:2, 7:6 (8:6). Надаль в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов занимает четвертое место, Ван де Зандшульп - на 25-й строчке.
Надаль борьбу за путевку в полуфинал поведет с 14-й ракеткой, американцем Тэйлором Фрицем.
Ранее сербский теннисист Новак Джокович победил представителя Нидерландов Тима Вана Рейтховена.