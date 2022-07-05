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2 часа назад

Отец Кириоса пожаловался на двойные стандарты на Уимблдоне

Матч ТВ

Отец австралийского теннисиста Ника Кириоса высказался о штрафных санкциях к сыну на проходящем Уимблдоне.Кириос сначала получил штраф в 10 тысяч долларов за плевок в сторону фаната и то, что назвал линейного судью «стукачом» по ходу матча первого круга турнира. А по итогам матча третьего раунда с грегом Стефаносом Циципасом ему выписали штраф в 4 тысячи долларов.

Отец Кириоса пожаловался на двойные стандарты на Уимблдоне
Фото: Gettyimages.ruGettyimages.ru

Отец Кириоса заострил внимание на том, что Циципас во втором сете потерял самообладание, когда отбил мяч в сторону зрителей, который чуть не попал болельщику в голову. Ник немедленно пожаловался на это председательствующему судье и попросил дисквалифицировать соперника. В результате Циципас получил только строгое предупреждение.

— Мой сын был бы дисквалифицирован за это. Конечно. Вы должны придерживаться одинаковой линии со всеми, — сказал Гиоргос Кириос в интервью Tennis Podcast.

В четвертьфинале Уимблдона соперником Кириоса станет чилиец Кристиан Гарин.

Теннис,
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