Отец Кириоса пожаловался на двойные стандарты на Уимблдоне

Отец австралийского теннисиста Ника Кириоса высказался о штрафных санкциях к сыну на проходящем Уимблдоне.Кириос сначала получил штраф в 10 тысяч долларов за плевок в сторону фаната и то, что назвал линейного судью «стукачом» по ходу матча первого круга турнира. А по итогам матча третьего раунда с грегом Стефаносом Циципасом ему выписали штраф в 4 тысячи долларов.