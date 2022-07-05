Отец Кириоса пожаловался на двойные стандарты на Уимблдоне

Отец австралийского теннисиста Ника Кириоса высказался о штрафных санкциях к сыну на проходящем Уимблдоне.Кириос сначала получил штраф в 10 тысяч долларов за плевок в сторону фаната и то, что назвал линейного судью «стукачом» по ходу матча первого круга турнира. А по итогам матча третьего раунда с грегом Стефаносом Циципасом ему выписали штраф в 4 тысячи долларов.
Отец Кириоса заострил внимание на том, что Циципас во втором сете потерял самообладание, когда отбил мяч в сторону зрителей, который чуть не попал болельщику в голову. Ник немедленно пожаловался на это председательствующему судье и попросил дисквалифицировать соперника. В результате Циципас получил только строгое предупреждение.
— Мой сын был бы дисквалифицирован за это. Конечно. Вы должны придерживаться одинаковой линии со всеми, — сказал Гиоргос Кириос в интервью Tennis Podcast.
В четвертьфинале Уимблдона соперником Кириоса станет чилиец Кристиан Гарин.