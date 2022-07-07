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48 минут назад

Жабер вышла в финал Уимблдона, обыграв Марию

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Теннисистка из Туниса Онс Жабер вышла в финал Уимблдона. В полуфинальном матче третья сеяная Жабер нанесла поражение представительнице Германии Татьяне Марии со счётом 6:2, 3:6, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 43 минуты.

Жабер вышла в финал Уимблдона
Фото: GETTY IMAGESGETTY IMAGES

Жабер четыре раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре из 11 брейк-пойнтов. Мария не подала ни одного эйса, пять раз ошиблась на подаче и взяла одну подачу соперницы.

Жабер впервые вышла в финал турнира «Большого шлема». Ранее лучшим её достижением был выход в четвертьфинал, куда она добралась дважды — на Australian Open — 2020 и Уимблдоне-2021.

За титул Жабер сыграет с победительницей второго полуфинального матча, в котором встретятся румынка Симона Халеп и Елена Рыбакина из Казахстана.

Теннис,Елена Рыбакина,Онс Жабер,Татьяна Мария,
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