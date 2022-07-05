Голая девушка пробежала перед финалистами Уимблдона

Рихарду Крайчеку помогло неожиданное появление стрикерши, а вот Маливай Вашингтон, наоборот, слишком стушевался.

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Финал Уимблдона-1996 в одиночном мужском разряде между Рихардом Крайчеком и Маливаем Вашингтоном запомнился по нескольким причинам. Всего лишь во второй раз после Артура Эша в финал турнира удалось выйти афроамериканцу – Вашингтону. Нидерланды получили своего первого в истории победителя «Большого шлема» – Крайчека. Это, безусловно, важные моменты, но локального характера. Финал-1996 вспоминают главным образом из-за выбежавшей на корт голой девушки Мелиссы Джонсон.

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Крайчека и Вашингтона никто не ожидал увидеть в финале. Ранее их лучшим результатом на Уимблдоне был выход в четвёртый круг. Фаворитами считались Андре Агасси и чемпион трёх предыдущих турниров Пит Сампрас. Первый неожиданно вылетел от квалифаера Дуга Флэча уже в первом раунде, второй – сенсационно уступил Крайчеку в четвертьфинале.

Для Крайчека и Вашингтона выход в финал был высшим достижением в карьере. Оба понимали, что шансов взять «Большой шлем» уже больше никогда не будет. Настал долгожданный момент решающей встречи. Теннисисты вышли на корт, поприветствовали друг друга и готовились сделать совместное фото. Вдруг на корт выбежала девушка. Голая. Время от времени лишь слегка прикрывалась белым передником.

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Девушка промчалась перед удивлёнными улыбающимися теннисистами. При этом Вашингтон выглядел слегка растерявшимся, в то время как Крайчек ехидным взглядом провожал нарушительницу спокойствия во время её забега. В конечном счёте девушку поймали стюарды. Она не смогла посмотреть финал вживую, поскольку в это время давала показания в отделении полиции в Скотленд-Ярде.

Конечно, на инцидент отреагировали не только финалисты. Трибуны заметно взбодрились и громко смеялись. Даже герцог и герцогиня Кентские не стали сдерживать себя. Легендарный Джон Макинрой, комментировавший матч по телевидению, потребовал показывать повторы «забега» со всех доступных камер. Но всё-таки нужно было переходить к главному событию вечера – финальному матчу.

Сосредоточиться на игре после случившегося было непросто. Крайчек заявил, что перед финалом очень нервничал. Переживал настолько, что иногда даже задыхался. Перед выходом на корт напряжённость никуда не делась. Однако Рихард признался, что инцидент с девушкой расслабил его. Вашингтон испытывал противоположные чувства.

«Я увидел, как у неё все прыгает, а потом она мне улыбнулась. На ней не было ничего, кроме передника, а потом она и его задрала – и продолжила мне улыбаться. Я засмущался и в течение трёх сетов просто растворился на корте», — заявил Маливай.

Крайчик легко выиграл в финале – 6:3, 6:4, 6:3. Похоже, действительно неожиданное появление обнажённой девушки помогло ему справиться с нервами, а соперник, наоборот, был сбит с толку.

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Финал финалом, но всем было интересно, что случилось с загадочной блондинкой. Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета сделал заявление.

«У нас никогда не было стрикеров (люди, которые появляются обнажёнными в общественных местах в знак протеста. – Прим. «Чемпионата») на Центральном корте. Наверное, рано или поздно это должно было случиться. Хотя мы не одобряем эту практику, но она хотя бы предоставила развлечение для наших верных и терпеливых болельщиков, которым в этом году пришлось непросто из-за плохой погоды», — отметили организаторы турнира.

Хотя Мелисса Джонсон не полностью подпадает под классическое определение стрикера. Выбежала обнажённой на корт в общественном месте, но не ради протеста против чего-либо. Сделала это просто так, чтобы повеселиться. Никакие общественно-политические процессы её не волновали. Как Мелиссе удалось добраться до корта? Джонсон работала официанткой в одном из уимблдонских ресторанов, поэтому имела доступ туда, куда закрыт путь простому болельщику.

«Я непослушная девчонка, нарушающая запреты. Я просто сказала у себя на работе: «Я сделаю это, я разденусь». Это была моя идея, но, конечно, остальные меня подбадривали. Просто захотелось посмеяться. Я шалунья, и во мне точно есть что-то дикое. Я знала, что так никто раньше не делал – но кто-то же должен стать первым? Когда теннисисты вышли на корт, я поняла: «Либо сейчас, либо никогда». И я просто сделала это. Стыдно мне не было. Хотя у моих работодателей лицо было напыщенное. Они немедленно потребовали свой передничек назад. Наверное, это был такой способ меня уволить.

Изначально я думала выбежать в платье, но потом решила сделать это только в передничке. Надеюсь, я сделала чей-то день лучше, радостнее. Совершенно ни о чём не жалею. Я наслаждалась каждым моментом своего забега. Папа, когда увидел этот момент в новостях, выронил из рук тарелку с бутербродами. А мама просто сказала: «Молодец, доченька», — заявила 23-летняя девушка.

Полицейские никаких обвинений Мелиссе не предъявляли и быстро отпустили официантку домой. Вот так она вписала своё время в историю Уимблдона, пусть и с неоднозначной стороны. В конце 1990-х Джонсон ещё раз напомнила о себе, пробежавшись голой по футбольному полю во время домашнего матча «Ноттингем Форест». Болельщики снова были в восторге.

На Уимблдоне после Мелиссы больше не было стрикеров-девушек, но отличались мужчины. В 2000-м во время парного матча Анны Курниковой на корт выбежал знаменитый британец Марк Робертс, который 565 раз вмешивался в разные мероприятия в 23 странах. На груди у него был написан слоган её рекламной кампании спортивных бюстгальтеров «Прыгать должны только мячики». Хотя в эту надпись он вкладывал свой особый смысл. В 2002-м Робертс повторил свою выходку на мужском финале между Ллейтоном Хьюиттом и Давидом Налбандяном. С Центрального корта его уводили замотанным в красные покрывала. Именно этот момент Марк считает главным в своей «стрикерской карьере».