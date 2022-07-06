Халеп сыграет с Рыбакиной в полуфинале Уимблдона

ТАСС, 6 июля. Представительница Казахстана Елена Рыбакина в среду обыграла австралийскую теннисистку Айлу Томлянович в четвертьфинале Уимблдона и в следующем матче встретится с румынкой Симоной Халеп. Турнир проходит в Лондоне.

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Встреча закончилась со счетом 4:6, 6:2, 6:3 в пользу Рыбакиной, посеянной на турнире под 17-м номером. Томлянович не получила номера посева. Рыбакина впервые в карьере вышла в полуфинал турнира Большого шлема. За выход в финал она поспорит с Халеп (16-й номер посева), обыгравшей в четвертьфинале американку Аманду Анисимову (20) со счетом 6:2, 6:4.

Рыбакиной 23 года, она занимает 23-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), на ее счету два титула под эгидой организации. До июня 2018 года спортсменка выступала за Россию.

Халеп 30 лет, она располагается на 18-м месте мирового рейтинга и является победительницей 23 турниров под эгидой WTA. Румынка выигрывала Уимблдон (2019) и Roland Garros (2018).