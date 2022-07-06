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5 часов назад

Халеп сыграет с Рыбакиной в полуфинале Уимблдона

ТАССиещё 4

ТАСС, 6 июля. Представительница Казахстана Елена Рыбакина в среду обыграла австралийскую теннисистку Айлу Томлянович в четвертьфинале Уимблдона и в следующем матче встретится с румынкой Симоной Халеп. Турнир проходит в Лондоне.

Халеп сыграет с Рыбакиной в полуфинале Уимблдона
Фото: ТАССТАСС

Встреча закончилась со счетом 4:6, 6:2, 6:3 в пользу Рыбакиной, посеянной на турнире под 17-м номером. Томлянович не получила номера посева. Рыбакина впервые в карьере вышла в полуфинал турнира Большого шлема. За выход в финал она поспорит с Халеп (16-й номер посева), обыгравшей в четвертьфинале американку Аманду Анисимову (20) со счетом 6:2, 6:4.

Рыбакиной 23 года, она занимает 23-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), на ее счету два титула под эгидой организации. До июня 2018 года спортсменка выступала за Россию.

Халеп 30 лет, она располагается на 18-м месте мирового рейтинга и является победительницей 23 турниров под эгидой WTA. Румынка выигрывала Уимблдон (2019) и Roland Garros (2018).

Уимблдон является третьим в сезоне турниром Большого шлема, он проходит на травяном покрытии, общий призовой фонд 135-го розыгрыша составляет более €46,7 млн, что является рекордным показателем в истории турнира. Действующей победительницей турнира является бывшая первая ракетка мира австралийка Эшли Барти, объявившая о завершении карьеры. По решению организаторов Уимблдона российские и белорусские теннисисты пропускают турнир. Ранее Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и WTA сообщили, что розыгрыш Уимблдона в 2022 году пройдет без начисления рейтинговых очков, поскольку организаторы турнира нарушили правило, позволяющее игрокам любой национальности участвовать в соревнованиях под эгидой организаций.

Теннис,Аманда Анисимова,Елена Рыбакина,Эшли Барти,Айла Томлянович,Симона Халеп,
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