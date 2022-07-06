«Крылья активированы» - Джокович выложил яркое фото с Уимблдона

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович опубликовал новый пост в своих социальных сетях. Вчера, 5 июля, Джокович в четвертьфинале Уимблдона обыграл итальянского теннисиста Янника Синнера, несмотря на то что уступал 0:2 по сетам.