«Уимблдон» вычеркнул Шарапову и считает это нормальным

Организаторы «Уимблдона» опровергли мнение о том, что Мария Шарапова не была приглашена на празднование 100-летия Центрального корта по политическим соображениям, сообщает Daily Mail.

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В воскресенье церемонию посетили 26 чемпионов и чемпионок разных лет, 12 из которых, как и Шарапова, выиграли только один титул. В AELTC обвинения отрицают, заявляя, что среди чемпионов приглашение получили те, кто уже находился на «Уимблдоне» в качестве гостя. Также организаторы приглашали тех, кому было близко добраться до Лондона.