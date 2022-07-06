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10 минут назад

«Уимблдон» отрицает, что Шарапову не пригласили на 100-летие Центрального корта из-за российского гражданства

Sports.ru

Организаторы «Уимблдона» опровергли мнение о том, что Мария Шарапова не была приглашена на празднование 100-летия Центрального корта по политическим соображениям, сообщает Daily Mail.

«Уимблдон» вычеркнул Шарапову и считает это нормальным
Фото: Sports.ruSports.ru

В воскресенье церемонию посетили 26 чемпионов и чемпионок разных лет, 12 из которых, как и Шарапова, выиграли только один титул. В AELTC обвинения отрицают, заявляя, что среди чемпионов приглашение получили те, кто уже находился на «Уимблдоне» в качестве гостя. Также организаторы приглашали тех, кому было близко добраться до Лондона.

Однако источник обратил внимание на то, что «Уимблдон» не включил в нарезку лучших моментов турнира хайлайты финала-2004, когда 17-летняя Шарапова обыграла Серену Уильямс. В этом случае организаторы также отрицают, что это связано с национальностью Шараповой, заявляя, что ролик был не настолько длинным, чтобы вместить всех чемпионов.

Теннис,Серена Уильямс,Мария Шарапова,
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