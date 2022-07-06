Канделаки поставила на место украинскую теннисистку

— Теннисистка из Украины Ольга Савчук возмущается решением теннисных организаций отобрать у Уимблдона очки в рейтинг спортсменов. Говорит: «Тот факт, что Медведев станет номером 1 из-за этого, — нечестно».



Ну, во-первых, не станет, а как был, так и останется. А во-вторых, все просто: сначала международные федерации и Олимпийский комитет превратили спорт в политическое оружие, а теперь, когда ATP, WTA и ITF проявили благоразумие, кто-то проявляет своё возмущение.



Да, Даниил заслуженно — первая ракетка мира. И у нас еще много доминирующих спортсменов. А то, что случилось в последние месяцы, — беспринципная и бесчестная игра, — написала Канделаки в своем Telegram-канале.