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39 минут назад

«ATP, WTA и ITF проявили благоразумие, а кто-то проявляет свое возмущение» — Канделаки о высказывании украинки Савчук

Матч ТВиещё 1

Заместитель генерального директора «Газпром-медиа» Тина Канделаки отреагировала на слова украинской теннисистки Ольги Савчук, которая возмутилась решением теннисных организаций не присуждать рейтинговые очки за выступление на Уимблдонском турнире.

Канделаки поставила на место украинскую теннисистку
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Ранее Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и Женская теннисная ассоциация (WTA) решили не присуждать участникам Уимблдона рейтинговые очки в ответ на отстранение спортсменов из России и Белоруссии.

— Теннисистка из Украины Ольга Савчук возмущается решением теннисных организаций отобрать у Уимблдона очки в рейтинг спортсменов. Говорит: «Тот факт, что Медведев станет номером 1 из-за этого, — нечестно».

Ну, во-первых, не станет, а как был, так и останется. А во-вторых, все просто: сначала международные федерации и Олимпийский комитет превратили спорт в политическое оружие, а теперь, когда ATP, WTA и ITF проявили благоразумие, кто-то проявляет своё возмущение.

Да, Даниил заслуженно — первая ракетка мира. И у нас еще много доминирующих спортсменов. А то, что случилось в последние месяцы, — беспринципная и бесчестная игра, — написала Канделаки в своем Telegram-канале.

Теннис,Ольга Савчук,Тина Канделаки,Газпром-медиа,
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