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40 минут назад

Симона Халеп уверенно вышла в полуфинал Уимблдона-2022

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Румынская теннисистка Симона Халеп вышла в полуфинал Уимблдона-2022, уверенно обыграв американку Аманду Анисимову.

Симона Халеп уверенно вышла в полуфинал Уимблдона-2022
Фото: ReutersReuters

Симона одержала победу со счётом 6:2, 6:4. Поединок длился 1 час 3 минуты. На счету Анисимовой ни одного эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из пяти возможных. Халеп, в свою очередь, трижды подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из шести.

В полуфинале румынка встретится с победительницей пары Айла Томлянович (Австралия) — Елена Рыбакина (Казахстан).

Напомним, российские и белорусские теннисисты вынуждены пропускать текущий Уимблдон-2022, так как Ассоциация лаун-тенниса Великобритании (LTA) приняла решение отстранить их, несмотря на то что это идёт вразрез с позицией ATP и WTA, разрешающих спортсменам выступать в нейтральном статусе. В ответ Уимблдон был лишён рейтинговых очков.

Теннис,Аманда Анисимова,Елена Рыбакина,Айла Томлянович,
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