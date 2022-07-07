Рыбакина впервые вышла в финал Уимблдона

Теннисистка из Казахстана Елена Рыбакина вышла в финал Уимблдона. В полуфинальном матче 17-я сеяная Рыбакина нанесла поражение 16-й ракетке турнира Симоне Халеп из Румынии со счётом 6:3, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 15 минут.

Фото: GETTY IMAGES GETTY IMAGES

Рыбакина пять раз подала навылет, избежала двойных ошибок и реализовала три из восьми брейк-пойнтов. Халеп не подала ни одного эйса, девять раз ошиблась на подаче и взяла одну подачу соперницы.

23-летняя Рыбакина впервые вышла в финал турнира «Большого шлема». Ранее её высшим достижением был четвертьфинал «Ролан Гаррос» — 2021. На Уимблдоне она ранее не проходила дальше 1/8 финала.