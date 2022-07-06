Британцы убрали Шарапову из ряда чемпионов Уимблдона

Организаторы Уимблдона не пригласили чемпионку 2004 года Марию Шарапову на празднование столетия Центрального корта. Они утверждают, что это не связано с ее национальностью, и подчеркивают, что россиянка выиграла Уимблдон только один раз, а значит, недостойна приглашения. Однако из 26 приглашенных на парад спортсменов почти половина побеждала на этом турнире лишь единожды. Кроме того, легендарная победа 17-летней Шараповой над Сереной Уильямс в финале Уимблдона не была включена в нарезку главных событий в истории корта.

Организаторы Уимблдона оказались в эпицентре очередного скандала, связанного с российскими теннисистами. На празднование столетия Центрального корта, где оказались практически все звезды, вписавшие себя в историю этого «мэйджора», не получила приглашение чемпионка турнира 2004 года Мария Шарапова.

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Ранее россиянам отказали в возможности участвовать в турнирах на территории Великобритании со ссылкой на рекомендации правительства страны. Таким образом, отечественные спортсмены в полном составе пропускают Уимблдон-2022, который проходит прямо сейчас.

Международная теннисная федерация (ITF), Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) и Женская теннисная ассоциация (WTA) выступили против такой инициативы британцев и применили санкции по отношению к Уимблдону. Так, данный турнир «Большого шлема» перестал быть рейтинговым — теннисисты не получают никаких очков за участие в нем. Кроме того, WTA оштрафовала Уимблдон приблизительно на 1 млн фунтов стерлингов.

И теперь, несмотря на это, руководители Уимблдона не пригласили на празднование векового юбилея Центрального корта чемпионов самую юную финалистку в истории «Большого шлема»: Шарапова вышла в финал и сенсационно выиграла турнир в возрасте 17 лет, победив легендарную Серену Уильямс, которая тогда находилась на пике. Мария Шарапова сейчас находится на позднем сроке беременности (примерно седьмой месяц), однако организаторы не сослались на этот факт.

Как утверждает Daily Mail, руководители турнира поясняют, что приглашали лишь тех теннисистов, кто уже находился на трибунах во время Уимблдона-2022 или был неподалеку от Лондона.

А большинство тех, кто одержал по одной победе, как Шарапова, приглашения не получили. Однако в параде чемпионов участвовали 26 спортсменов, и 12 из них выиграли Уимблдон по одному разу.

Кроме того фрагменты сенсационной победы Шараповой над Сереной Уильямс в финале Уимблдона — 2004 не были включены в ролик с лучшими моментами в истории Центрального корта. Этот матч был одним из самых ярких в истории не только Уимблдона, но и всего тенниса.

«Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета отрицает, что отсутствие Шараповой в видео имеет отношение к ее национальности. В видео было недостаточно места, чтобы включить каждого чемпиона прошлых лет», — цитирует Daily Mail организаторов.

«Конечно, культура отмены есть и на этом уровне. Нам это может быть обидно, мы можем негодовать, но в ближайшее время они продолжат так себя вести. Нам пора привыкнуть. Организаторы боятся, потому что понимают, что может быть скандал даже из-за видеоролика.

Проще перестраховаться и не включать кадры с Шараповой. Все увидят своих спортсменов, кроме России.

Всем понятно, что Шарапова была и есть. Она великая теннисистка. Может, когда будет отмечаться следующий юбилей, там будет по-другому», — считает депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова, чьи слова приводит «СЭ».

Сама Шарапова пока никак не комментировала этот инцидент. Не факт, что какие-то комментарии последуют: Мария Шарапова готовится к рождению ребенка. В соцсетях она регулярно делает публикации, посвященные своему быту «в положении». Например, она показывала фото блюда, которое стало для нее любимым во время беременности, демонстрировала подписчикам образцы декора комнаты для малыша и выкладывала кадры с детской коляской.