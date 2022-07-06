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49 минут назад

Надаль в пяти сетах одолел Фритца и вышел в полуфинал Уимблдона

Чемпионат.com

Четвёртая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел в полуфинал Уимблдона. В четвертьфинальном матче второй сеяный Надаль нанёс поражение 11-й ракетке турнира американцу Тейлору Фритцу со счётом 3:6, 7:5, 3:6, 7:5, 7:6 (10:4). Встреча продолжалась 4 часа 20 минут.

Надаль в пяти сетах одолел Фритца и вышел в полуфинал Уимблдона
Фото: GETTY IMAGESGETTY IMAGES

Надаль пять раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал 7 из 14 брейк-пойнтов. Фритц подал 19 эйсов, трижды ошибся на подаче и реализовал 8 брейк-пойнтов.

В сезоне-2022 Надаль выиграл уже два турнира «Большого шлема» — Australian Open и «Ролан Гаррос». Рафаэль дважды выигрывал Уимблдон (в 2008 и 2010 годах) и ещё три раза доходил до финала. В предыдущий раз испанец участвовал в турнире в 2019 году и завершил выступление в полуфинале.

Лучшим достижением 24-летнего Фритца на турнирах «Большого шлема» была 1/8 финала Australian Open – 2022. На Уимблдоне ранее он не проходил дальше третьего круга.

За выход в финал Надаль сыграет с австралийцем Ником Кирьосом.

Теннис,Рафаэль Надаль,
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