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53 минуты назад

Бывшая российская теннисистка Рыбакина объяснила смену гражданства

Газета.Ru

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, которая ранее представляла Россию, рассказала, почему решила сменить спортивное гражданство, передает tennis.com.

Бывшая российская теннисистка объяснила смену гражданства
Фото: Официальный сайт St. Petersburg Ladies TrophyОфициальный сайт St. Petersburg Ladies Trophy

Спортсменка родилась в Москве, однако в 2018 году подала документы на смену спортивного гражданства и начала выступления за Казахстан.

"В Казахстане мне очень помогли. Я чувствую огромную поддержку людей и с радостью выступаю за Казахстан. И мне кажется, что мои результаты помогают спорту в Казахстане. Там в меня поверили и сделали все возможное, чтобы я могла играть и прогрессировать. Мне предоставили все условия для тренировок. Конечно, это мне очень помогло", - рассказала теннисистка.

Сейчас Рыбакина играет на Уимблдоне. Она дошла до стадии полуфинала, обыграв в четвертьфинале австралийскую теннисистку, 44-ю ракетку мира Айлу Томлянович.

Ранее сообщалось, что Томлянович раскритиковала журналистов за вопросы о своем бывшем возлюбленном — тоже теннисисте из Австралии Нике Кирьосе — после ее поражения в четвертьфинале Уимблдона. В борьбе за выход в полуфинал Томлянович уступила бывшей россиянке, ныне представляющей Казахстан, Елене Рыбакиной. На пресс-конференции спортсменке был задан вопрос об отношениях с Кирьосом — пара встречалась с 2015 по 2017 год.

Теннис,Елена Рыбакина,Айла Томлянович,
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