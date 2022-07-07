Бывшая российская теннисистка объяснила смену гражданства

"В Казахстане мне очень помогли. Я чувствую огромную поддержку людей и с радостью выступаю за Казахстан. И мне кажется, что мои результаты помогают спорту в Казахстане. Там в меня поверили и сделали все возможное, чтобы я могла играть и прогрессировать. Мне предоставили все условия для тренировок. Конечно, это мне очень помогло", - рассказала теннисистка.