Надаля заподозрили в симуляции по ходу матча Уимблдона

Победитель Открытого чемпионата Австралии 2015 года в парном разряде Фабио Фоньини высказал мнение, что у 22-кратного чемпиона ТБШ Рафаэля Надаля на самом деле не было проблем со здоровьем по ходу четвертьфинала Уимблдона с американцем Тейлором Фритцем.