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1 час назад

Надаль снялся с полуфинала Уимблдона. Кирьос — впервые в финале турнира «Большого шлема»

Чемпионат.com

Испанский теннисист Рафаэль Надаль отказался продолжить выступление на Уимблдоне-2022. Об этом 22-кратный победитель турниров «Большого шлема» сообщил на специально созванной пресс-конференции.

Надаль снялся с полуфинала Уимблдона
Фото: GETTY IMAGESGETTY IMAGES

Накануне Надаль не без труда одолел Тейлора Фритца в продолжительном четвертьфинале, завершившемся на тай-брейке пятого сета. В ходе матча он брал медицинский тайм-аут и был близок к тому, чтобы досрочно завершить матч. После выхода в полуфинал Надаль обещал принять решение о продолжении выступления на Уимблдоне сегодня, 7 июля.

Медобследование выявило у Надаля 7-миллиметровый разрыв одной из мышц живота, однако он провёл тренировку, после которой не стал общаться со своей командой.

В полуфинале Надаль должен был сыграть с австралийцем Ником Кирьосом, ставшим теперь финалистом турнира «Большого шлема» без борьбы. Ранее Кирьос не играл в финалах мэйджоров.

Теннис,Рафаэль Надаль,
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