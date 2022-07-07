Надаль объяснил снятие с Уимблдона

Известный испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал, что снимается с Уимблдона. Он объяснил это тем, что из-за травмы не может рассчитывать на победу в полуфинальном матче турнира, поэтому не считает нужным продолжать участие в соревнованиях. Об этом сообщается на официальном сайте Ассоциации теннисистов-профессионалов.

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Отмечается, что Рафаэль Надаль отказался от дальнейшего участия в престижном турнире в четверг, 7 июля. В пятницу он должен был сыграть против австралийца Ника Кирьоса.

Теннисист подчеркнул на пресс-конференции, что в течение всего дня обсуждал с руководством дальнейшую стратегию. По его словам, он неоднократно играл ранее «в очень сложных условиях», но в данном случае не видит смысла рисковать.