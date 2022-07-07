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1 час назад

Кирьос пожелал здоровья снявшемуся с полуфинала Уимблдона-2022 Надалю

Газета.Ru

Австралийский теннисист Ник Кирьос высказался о решении испанца Рафаэля Надаля досрочно прекратить выступление на Уимблдоне из-за травмы.

Кирьос обратился к Надалю
Фото: соцсетисоцсети

«Разные игроки, разные характеры. Рафа, надеюсь, восстановление пройдет хорошо, и мы все надеемся скоро увидеть тебя здоровым! Еще встретимся...» — написал Кирьос в cоциальной сети.

Напомним, что в четвертьфинале представитель Испании в тяжелом пятисетовом матче обыграл американского теннисиста Тейлора Фрица. Встреча завершилась со счетом 3:6, 7:5, 3:6, 7:5, 7:6 (10:4).

Надаль признался, что по ходу игры родные советовали ему сняться из-за проблем с мышцами живота.

«Я принял это решение, потому что не могу выиграть два матча. Я не могу подавать с нормальной скоростью. Более того, я не могу выполнить нормальное движение на подаче. В каком-то смысле из уважения к себе я хочу выходить на корт, когда не могу бороться на максимуме», — сказал Надаль.

Ранее сообщалось, что российская теннисистка Елена Рыбакина, выступающая за Казахстан, стала самой молодой финалисткой Уимблдона с 2015 года.

Теннис,Елена Рыбакина,Рафаэль Надаль,
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