Кирьос обратился к Надалю

Австралийский теннисист Ник Кирьос высказался о решении испанца Рафаэля Надаля досрочно прекратить выступление на Уимблдоне из-за травмы.
«Разные игроки, разные характеры. Рафа, надеюсь, восстановление пройдет хорошо, и мы все надеемся скоро увидеть тебя здоровым! Еще встретимся...» — написал Кирьос в cоциальной сети.
Напомним, что в четвертьфинале представитель Испании в тяжелом пятисетовом матче обыграл американского теннисиста Тейлора Фрица. Встреча завершилась со счетом 3:6, 7:5, 3:6, 7:5, 7:6 (10:4).
Надаль признался, что по ходу игры родные советовали ему сняться из-за проблем с мышцами живота.
«Я принял это решение, потому что не могу выиграть два матча. Я не могу подавать с нормальной скоростью. Более того, я не могу выполнить нормальное движение на подаче. В каком-то смысле из уважения к себе я хочу выходить на корт, когда не могу бороться на максимуме», — сказал Надаль.
Ранее сообщалось, что российская теннисистка Елена Рыбакина, выступающая за Казахстан, стала самой молодой финалисткой Уимблдона с 2015 года.