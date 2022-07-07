Кирьос обратился к Надалю

«Я принял это решение, потому что не могу выиграть два матча. Я не могу подавать с нормальной скоростью. Более того, я не могу выполнить нормальное движение на подаче. В каком-то смысле из уважения к себе я хочу выходить на корт, когда не могу бороться на максимуме», — сказал Надаль.