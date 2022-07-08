После снятия с Уимблдона Надаль рассказал о сроках возвращения

«Я много раз в своей карьере продолжал играть, несмотря на травмы. Сейчас для меня понятно, что если играть с травмой, то будет только хуже и хуже. Я принял такое решение, потому что понимал, что не смогу в таком состоянии выиграть два матча. Я не могу нормально подавать. Я не могу делать привычные движения на подаче. Из уважения к самому себе я не хочу выходить на корт и быть при этом неконкурентоспособным, не играть на высоком уровне, достаточном, чтобы добиться цели. Как я всегда говорил, счастье важнее любого титула, любой победы. Но я не хотел рисковать одним матчем, потому что мог потерять два-три месяца».