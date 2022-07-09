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1 час назад

Елена Рыбакина сравняла счёт в финале Уимблдона с Онс Жабер

Чемпионат.comиещё 22

Завершился второй сет женского финала Уимблдона-2022, в котором сошлись вторая ракетка мира, представительница Туниса Онс Жабер и 23-й номер рейтинга, Елена Рыбакина из Казахстана. Поединок проходит на Центральном корте.

Елена Рыбакина сравняла счёт в финале Уимблдона с Онс Жабер
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Первую партию со счётом 6:3 за 33 минуты выиграла Жабер. Во второй партии сильнее была Рыбакина, которая выиграла сет – 6:2 и сравняла счёт в матче. Теперь победительница определится в третьем решающем сете.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Онс Жабер – Елена Рыбакина в финале Уимблдона-2022.

Отметим, что для обеих теннисисток это первый в карьере финал турнира «Большого шлема».

В прошлом году Уимблдон выиграла завершившая карьеру австралийка Эшли Барти. Чемпионка текущего розыгрыша за победу получит £ 2 млн и ноль рейтинговых очков, так WTA лишила турнир очков из-за отстранения россиян и белорусов.

Теннис,Российские спортсменки,Елена Рыбакина,Онс Жабер,Эшли Барти,
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