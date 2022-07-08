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36 минут назад

Джокович обыграл Норри и будет защищать титул в финале Уимблдона

Чемпионат.comиещё 11

Сербский теннисист Новак Джокович вышел в финал Уимблдонского турнира. В полуфинале первый сеяный Джокович одержал волевую победу над девятой ракеткой соревнований британцем Кэмероном Норри со счётом 2:6, 6:3, 6:2, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 34 минуты.

Джокович обыграл Норри и будет защищать титул в финале Уимблдона
Фото:  GETTY IMAGES GETTY IMAGES

Джокович 13 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять из 17 брейк-пойнтов. Норри подал семь эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию полуфинального матча Джокович – Норри на Уимблдоне.

Шестикратный и действующий чемпион Уимблдона Джокович в финале сыграет с австралийцем Ником Кирьосом, чей соперник испанец Рафаэль Надаль отказался от выступления в полуфинале из-за травмы.

Норри впервые сыграл в полуфинале Уимблдона. Ранее его лучшим достижением на всех турнирах «Большого шлема» был выход в третий круг.

Теннис,Рафаэль Надаль,Новак Джокович,
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