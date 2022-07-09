Рыбакина стала самой молодой чемпионкой Уимблдона с 2011 года

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, одержавшая победу на Уимблдоне, стала самой молодой победительницей этого турнира более чем за 10 лет. 23-летняя Рыбакина в финале турнира обыграла Онс Жабер из Туниса со счётом 3:6, 6:2, 6:2. Она — самая юная победительница этого турнира с 2011 года. Тогда чешка Петра Квитова одержала победу на Уимблдоне в 21-летнем возрасте. Отметим, что для Рыбакиной и Жабер это был первый в карьере финал турнира «Большого шлема». Российские и белорусские теннисисты не были допущены на Уимблдон. Из-за украинских событий их отстранили от соревнований. В связи с этим ATP и WTA лишили турнир рейтинговых очков.