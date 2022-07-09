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1 час назад

"Это всё-таки российская школа!": Тарпищев о победе Рыбакиной на Уимблдоне

Илья Родин

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым заявил, что теннисистка Елена Рыбакина отчетливо показала в победном матче, что является воспитанницей «российской школы».

В России отреагировали на триумф Рыбакиной на Уимблдоне
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что в решающем матче уроженка Москвы Елена Рыбакина победила спортсменку из Туниса Онс Жабер со счётом 3:6, 6:2, 6:2. Титул «Большого шлема» стал первым в ее карьере.

Шамиль Тарпищев поздравил спортсменку и заявил, что она показала «российскую школу» игры в теннис. Он напомнил при этом, что Рыбакина долго играла в России, и только потом стала выступать за Казахстан.

Уроженка Москвы впервые в карьере выиграла Уимблдон

«Это всё-таки российская школа! Она долгое время играла у нас, а потом в Казахстане», - уточнил глава федерации.

По его мнению, Елена «плотно подавала и очень здорово играла. Жабер пыталась разобрать игру для того, чтобы сбивать москвичку. Но удача в конце была на стороне Рыбакиной».

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