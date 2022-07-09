«Победа Рыбакиной — большой провал России»

Девушка родилась в Москве, но получила поддержку у федерации тенниса Казахстана. Именно там поверили в талант Елены.

Фото: SHAUN BOTTERILL/GETTY IMAGES SHAUN BOTTERILL/GETTY IMAGES

Финал Жабер и Рыбакиной закрыл женский тур Уимблдона! И впервые в истории там из-за гражданства не появились ни россияне, ни белорусы — королевский мэйджор забанил игроков. Но отстранённому континенту было за кого болеть — представительница Казахстана из Москвы сыграла в финале турнира — и взяла его!

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Елена Рыбакина стала первой казахстанской теннисисткой, завоевавшей титул «Большого шлема» в одиночке — 3-6, 6-2, 6-2. 23-летняя спортсменка стала самой молодой чемпионкой Уимблдона после чешки Петры Квитовой, победившей в 2011 году.

«Я так нервничала перед матчем, во время матча и просто счастлива, что он закончился. Никогда не чувствовала ничего подобного», — сказала Рыбакина после битвы.

Экспресс-интервью, как и мячи по задней, Лена раздавала с такой же непоколебимой уверенностью и спокойствием. Обычно психология играет важную роль именно в финалах, тем более обе — дебютантки решающих матчей: многие сыпятся и не могут собрать игру из-за волнения. Оказалось, это не про Рыбакину.

Лена — человек-сталь. Только гейм, который она утащила с трёх брейк-пойнтов в третьей и решающей партии, полностью разрушил Онс. Вторая ракетка мира невероятно тряслась, а представительница Казахстана всё продолжала давить — пушечная первая под 200 км/ч, плоские, но по месту удары и отличная скорость — Рыбакина доставала практически все укороченные туниски, окончательно сломив её сопротивление. И, кажется, даже сестра Лены — Анна — больше радовалась победе на Уимблдоне с трибун, чем сама теннисистка — старшая не проронила ни слезинки.

«Очевидно, очень неловко после запрета россиянам выступать на Уимблдоне оставить москвичку с титулом. Но, на мой взгляд, это свидетельствует о большом провале России. Елена Рыбакина ушла из российского тенниса, потому что её талант не поддержали и не признали», — считает журналист Бен Ротенберг.

Сложно не согласиться. Да, теннис Рыбакиной — российская школа. Она начала тренироваться в академии «Спартака» у Елены Куликовской и какое-то время работала с прославленным российским экс-теннисистом Андреем Чесноковым.

Но после дороги теннисистки и федерации разошлись. Чиновники отказались финансировать Елену — не могли покрыть расходы, как и найти спонсора. И по обоюдному согласию расторгли «контракт». Теннисистка стала представлять Казахстан, который с радостью решился на трансфер в 2019 году. Как когда-то принял Александра Бублика, Юлию Путинцеву, Михаила Кукушкина и многих-многих других. Россия — главный поставщик теннисистов для Казахстана. И это не секрет.

Финансовая подушка на старте карьеры в про-туре оказалась очень важным фактором, чтобы задержаться в теннисе подольше. И Казахстан предложил такие опции, Россия — нет. Дальше по сути профессиональные спортсмены никак не связаны со своими федерациями: в туре у них уже и свои спонсоры, и команда чаще всего из иностранных специалистов, которую нужно содержать самостоятельно. Значит, Казахстан просто поверил в талант, Россия — нет.

Удивтиельно, но сейчас «своей» Елену считают обе страны. Как до сих пор москвичкой видят и Софью Кенин, которая выиграла Australian Open — 2020 и дошла в том же году до финала «Ролан Гаррос». Но она американка и представляет США. Русские корни есть у Стефаноса Циципаса, Александра Зверева, Дениса Шаповалова — приписывать ли России их достижения? Яркий пример — Эмма Радукану, родившаяся в канадском Торонто, но выступающая за Великобританию — именно последние и считают её своей подданной. Как, впрочем, и сама девушка. У каждого игрока был свой повод уехать из страны, где они родились, чтобы представлять интересы другой. Иногда это случается по необходимости, а не желанию.

«Нужно быть невероятно глупым, чтобы этого не понять, верно? Игрок, которому пришлось уйти из-за того, что российская система не могла/не хотела поддерживать свою спортсменку, вряд ли может служить примером российского успеха», — заявил юзер «Твиттера» Alex Macpherson.

«Сегодня Россия проиграла, Казахстан победил. Финал был немного разочаровывающим, но русские молодцы», — заявил Mister Henry.

«Так ведь русская, живущая в Москве, выигрывает Уимблдон! Ирония!» — считает Sportsfun.

«Представьте, что вы баните русских игроков только для того, чтобы русский игрок выиграл. Полный бред с Уимблдона, лол», — акцентирует внимание Maria Panova. «Итак… русские только что выиграли Уимблдон», — DMA.

«Королевская семья вручает трофей русскому! Лучшего сценария и придумать нельзя!», — иронизирует Carla Rosenthal.