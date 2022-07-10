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1 час назад

Мария Шарапова изменила свой статус в социальных сетях на «мама»

Чемпионат.comиещё 1

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира российская теннисистка Мария Шарапова изменила свой статус в социальных сетях на «Мама», добавив эмодзи «мишка».

Напомним, в конце апреля стало известно, что Шарапова и её жених британский бизнесмен Алекс Гилкс ждут первенца.

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За время карьеры Шарапова завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде. Также россиянка является обладательницей Кубка Федерации (2008) и финалисткой турнира (2015), серебряным призёром Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде, финалисткой двух юниорских турниров «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии, Уимблдон (оба — 2002)) в одиночном разряде.

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