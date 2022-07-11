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1 час назад

Касаткина улучшила свою позицию в рейтинге WTA

Матч ТВиещё 4

Россиянка Дарья Касаткина поднялась в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), новая версия которого опубликована на официальном сайте организации.

Касаткина улучшила свою позицию в рейтинге WTA
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Лучшая из представительниц России в рейтинге Касаткина переместилась на одну позицию и теперь является 12-й ракеткой мира. Вероника Кудерметова поднялась с 21-й на 19-ю строчку.

Лидерство в списке сохранила полька Ига Швёнтек (8631 очков), на второй строчке расположилась эстонка Анетт Контавейт (4326), на третью позицию переместилась Мария Саккари (4190) из Греции.

Представительница Казахстана Елена Рыбакина, которая в субботу выиграла Уимблдон, осталась на 23-м месте.

По решению WTA теннисисткам не начислялись рейтинговые очки за выступление на Уимблдоне в текущем году из-за решения организаторов турнира не допускать до участия россиян и белорусов.

РЕЙТИНГ WTA ОТ 11 ИЮЛЯ:

1 (1). Ига Швёнтек (Польша) — 8336 очков,

2 (3). Анетт Контавейт (Эстония)— 4326,

3 (5). Мария Саккари (Греция) — 4190,

4 (4). Паула Бадоса (Испания) — 4030,

5 (2). Онс Жабер (Тунис) — 4010,

6 (6). Арина Соболенко (Белоруссия) — 3267,

7 (8). Даниэлла Коллинз (США) — 3131,

8 (9). Джессика Пегула (США) — 3087,

9 (10). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 2886,

10 (11). Эмма Радукану (Великобритания) — 2717…

12 (13). Дарья Касаткина (Россия) — 2635…

19 (21). Вероника Кудерметова (Россия) — 2090…

23 (23). Елена Рыбакина (Казахстан) — 1805…

29 (30). Екатерина Александрова (Россия) — 1691…

Теннис,Российские спортсменки,Эмма Радукану,Джессика Пегула,Елена Рыбакина,Онс Жабер,Арина Соболенко,Анетт Контавейт,Вероника Кудерметова,Мария Саккари,Дарья Касаткина,Екатерина Александрова,
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