Рыбакина отказалась называть себя «российским продуктом»

Новоиспеченная победительница Уимблдона Елена Рыбакина не согласна со словами президента Федерации тенниса России (ФТР) Шамиля Тарпищева, который назвал спортсменку «нашим продуктом», рассуждая о вкладе России в успехи теннисистки. В Федерации тенниса Казахстана назвали слова российского чиновника неуместными.
«Я считаю, что, конечно же, была юниором в первую очередь и готовым продуктом меня назвать невозможно, потому что переход из юниоров во взрослую профессиональную карьеру сложный. Помимо того, что у тебя должна быть хорошая команда вокруг, не у каждого получается вообще продолжать на профессиональном уровне, а добиваются каких-то вершин, мне кажется, единицы. И мне в этом плане очень повезло, поэтому с такой фразой я, конечно, не совсем согласна», — передает слова Рыбакиной РИА «Новости».
9 июля в финале Уимблдона Рыбакина оказалась сильнее теннисистки из Туниса Онс Жабер. Матч завершился со счетом 3:6, 6:2, 6:2. Это первый трофей в карьере казахстанской теннисистки.
Ранее Елена Рыбакина заявила о цели стать первой ракеткой мира. Сейчас лидером в рейтинге является полячка Ига Свентек, Рыбакина 23-я.