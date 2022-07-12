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2 часа назад

Победительница Уимблдона Рыбакина отказалась называть себя "российским продуктом"

Газета.Ruиещё 12

Новоиспеченная победительница Уимблдона Елена Рыбакина не согласна со словами президента Федерации тенниса России (ФТР) Шамиля Тарпищева, который назвал спортсменку «нашим продуктом», рассуждая о вкладе России в успехи теннисистки. В Федерации тенниса Казахстана назвали слова российского чиновника неуместными.

Рыбакина отказалась называть себя «российским продуктом»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Я считаю, что, конечно же, была юниором в первую очередь и готовым продуктом меня назвать невозможно, потому что переход из юниоров во взрослую профессиональную карьеру сложный. Помимо того, что у тебя должна быть хорошая команда вокруг, не у каждого получается вообще продолжать на профессиональном уровне, а добиваются каких-то вершин, мне кажется, единицы. И мне в этом плане очень повезло, поэтому с такой фразой я, конечно, не совсем согласна», — передает слова Рыбакиной РИА «Новости».

9 июля в финале Уимблдона Рыбакина оказалась сильнее теннисистки из Туниса Онс Жабер. Матч завершился со счетом 3:6, 6:2, 6:2. Это первый трофей в карьере казахстанской теннисистки.

Ранее Елена Рыбакина заявила о цели стать первой ракеткой мира. Сейчас лидером в рейтинге является полячка Ига Свентек, Рыбакина 23-я.

Теннис,Елена Рыбакина,Онс Жабер,Шамиль Тарпищев,
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