Джокович отказался от вакцинации перед US Open

"Не планирую специально вакцинироваться перед US Open. Я не верю в то, что в законодательстве США что-то изменится. У меня нет такой информации", - сказал серб на пресс-конференции.

В финале Уимблона Джокович обыграл австралийца Ника Кирьоса. Победа над Кирьосом позволила сербу выиграть 21 турнир "Большого шлема" в карьере. По этому показателю он уступает только испанцу Рафаэлю Надалю (22). Встреча, которая длилась 3 часа и 2 минуты, завершилась со счетом 4:6, 6:3, 6:4, 7:6 (7:3). Джокович исполнил 15 эйсов, допустил семь двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта. Джокович выиграл седьмой Уимблдон в карьере. Для Кирьоса это был первый финал турнира "Большого шлема" в карьере.