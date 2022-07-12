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2 часа назад

Джокович рассказал, что не будет вакцинироваться перед US Open

Газета.Ruиещё 12

Сербский теннисист Новак Джокович заявил, что не будет вакцинироваться перед US Open.

Джокович отказался от вакцинации перед US Open
Фото: ReutersReuters

"Не планирую специально вакцинироваться перед US Open. Я не верю в то, что в законодательстве США что-то изменится. У меня нет такой информации", - сказал серб на пресс-конференции.

В финале Уимблона Джокович обыграл австралийца Ника Кирьоса. Победа над Кирьосом позволила сербу выиграть 21 турнир "Большого шлема" в карьере. По этому показателю он уступает только испанцу Рафаэлю Надалю (22). Встреча, которая длилась 3 часа и 2 минуты, завершилась со счетом 4:6, 6:3, 6:4, 7:6 (7:3). Джокович исполнил 15 эйсов, допустил семь двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта. Джокович выиграл седьмой Уимблдон в карьере. Для Кирьоса это был первый финал турнира "Большого шлема" в карьере.

Ранее сербский теннисист Новак Джокович, который в финале Уимблдона обыграл австралийца Ника Кирьоса, обошел швейцарца Роджера Федерера по количеству титулов на турнирах "Большого шлема".

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