Сербский теннисист Новак Джокович стал победителем Уимблдона. В финале он обыграл австралийца Ника Кирьоса. Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:3, 6:4, 7:6 (7:3). Продолжительность матча составила 3 часа 2 минуты.

Фото: CLIVE BRUNSKILL/GETTY IMAGES CLIVE BRUNSKILL/GETTY IMAGES

Третья ракетка мира Джокович выполнил 15 эйсов, допустил семь двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из четырёх. Его соперник 30 раз подал навылет, сделал семь двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из шести.

Отметим, что из-за отстранения россиян и белорусов от участия в Уимблдоне Кирьос и Джокович не получат рейтинговые очки за выход в финал или победу.