Джокович провалился на седьмое место в рейтинге ATP

ATP опубликовала обновлённую версию рейтинга теннисистов в мужском одиночном разряде. 21-кратный чемпион турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович потерял четыре места и опустился на седьмую строчку, несмотря на то что выиграл Уимблдон. Произошло это из-за того, что у Джоковича сгорели 2000 очков за победу на прошлогоднем Уимблдоне, а на турнире 2022 года рейтинговых очков не начислялось по причине отстранения россиян и белорусов.