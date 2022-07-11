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41 минуту назад

Победительница Уимблдона Рыбакина отказалась от премии Федерации тенниса Казахстана в пользу благотворительности

Матч ТВиещё 2

Уроженка Москвы Елена Рыбакина отказалась от премии Федерации тенниса Казахстана за победу в финале Уимблдона-2022, спортсменка хочет пожертвовать средства на благотворительность, сообщил «Матч ТВ» вице-президент казахстанской федерации Юрий Польский.

Рыбакина отказалась от премии Федерации тенниса Казахстана
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Рыбакина в субботу в финале Уимблдона победила Онс Жабер из Туниса со счетом 3:6, 6:2, 6:2. Рыбакина сменила спортивное гражданство в 2018 году.

— Мы хотели финансово поощрить Елену, но она отказалась, более того, она хочет долю призовых пожертвовать на благотворительность и поддержку юниоров в Республике Казахстан, — сказал Польский.

Теннис,Елена Рыбакина,Онс Жабер,
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