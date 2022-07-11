Уроженка Москвы Елена Рыбакина отказалась от премии Федерации тенниса Казахстана за победу в финале Уимблдона-2022, спортсменка хочет пожертвовать средства на благотворительность, сообщил «Матч ТВ» вице-президент казахстанской федерации Юрий Польский.
Рыбакина в субботу в финале Уимблдона победила Онс Жабер из Туниса со счетом 3:6, 6:2, 6:2. Рыбакина сменила спортивное гражданство в 2018 году.
— Мы хотели финансово поощрить Елену, но она отказалась, более того, она хочет долю призовых пожертвовать на благотворительность и поддержку юниоров в Республике Казахстан, — сказал Польский.