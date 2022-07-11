20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер впервые в карьере выбыл из рейтинга ATP. Произошло это по той причине, что 40-летний спортсмен не сыграл ни в одном из рейтинговых турниров за последние 52 недели. Сегодня, 11 июля, у Федерера сгорели очки, которые он заработал за выход в четвертьфинал Уимблдона 2021 года. Тогда он уступил представителю Польши Хуберту Хуркачу.