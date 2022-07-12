Чемпионка Уимблдона Рыбакина объявила о грандиозных намерениях

«Буквально через пару дней я начну подготовку к турнирам, которые пройдут в США. На этот год была цель попасть в топ-10 мирового рейтинга. Конечная цель – стать первой. Буду к этому стремиться и работать», — приводит слова Рыбакиной пресс-служба правительства Казахстана.