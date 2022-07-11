В Казахстане назвали «минимальными» заслуги России в победе Рыбакиной

«Она у нас занималась с шести лет и до 18 — какие минимальные заслуги? Это просто перетягивают канат. Не умаляю заслуг Казахстана, но она продукт нашей школы. Не было бы этих 12 лет, которые она была у нас, то что бы было?» - поинтересовался он.