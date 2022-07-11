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1 час назад

В Казахстане назвали «минимальными» заслуги России в победе Рыбакиной

Алиса Селезнёва

Победа на Уимблдоне уроженки Москвы Елены Рыбакиной, выступающей за Казахстан, не является заслугой России. Об этом «Матч ТВ» заявил вице-президент Федерации тенниса Казахстана Юрий Польский.

Елена Рыбакина победила в финале спортсменку из Туниса Онс Жабер со счетом 3:6, 6:2, 6:2. Титул «Большого шлема» стал первым в ее карьере. Поздравляя теннисистку с победой, президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев подчеркнул, что она отчетливо показала, что является воспитанницей «российской школы» и является «нашим продуктом».

«Победа Рыбакиной — большой провал России»

В свою очередь Польский выразил недовольство терминологией Тарпищева.

«Считаю неуместным использовать термин «продукт», поскольку мы говорим о личности, которую не штампуют на заводе, а к которой нужно найти подход и ключи. Этим много занимались тренеры и даже лично президент федерации», - пояснил он.

Польский также признал заслуги самой спортсменки и ее семьи. А вот Федерация тенниса России, по его мнению, к победе уроженки Москвы отношения не имеет.

«Заслуги ФТР в этом отношении минимальны, хотя конкурентная среда России, безусловно, сыграла свою роль на ранних этапах», - подчеркнул он.

Это заявление вызвало удивление у Шамиля Тарпищева, который напомнил, что Елена Рыбакина выросла в России и тренировалась здесь до 18 лет, пишет «Чемпионат».

«Она у нас занималась с шести лет и до 18 — какие минимальные заслуги? Это просто перетягивают канат. Не умаляю заслуг Казахстана, но она продукт нашей школы. Не было бы этих 12 лет, которые она была у нас, то что бы было?» - поинтересовался он.

Теннис,Видео,Елена Рыбакина,Онс Жабер,Шамиль Тарпищев,
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