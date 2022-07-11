Джокович отказался вакцинироваться перед US Open

«Я знаю, что я не привит и я не планирую специально вакцинироваться перед US Open. Я не верю в то, что в законодательстве Соединенных Штатах Америки что-то изменится. Или возможно? Вы что-то знаете об этом? Я не знаю. У меня нет такой информации», — сказал Новак Джокович на послематчевой пресс-конференции