Джокович отказался вакцинироваться перед US Open

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал вероятность его вакцинации для участия на турнире US Open.
«Я знаю, что я не привит и я не планирую специально вакцинироваться перед US Open. Я не верю в то, что в законодательстве Соединенных Штатах Америки что-то изменится. Или возможно? Вы что-то знаете об этом? Я не знаю. У меня нет такой информации», — сказал Новак Джокович на послематчевой пресс-конференции
Напомним, что Новак пропустил февральский Australian Open из-за конфликта, который был связан с вакцинацией.
Вчера, 10 июля, Джокович выиграл турнир «Большого шлема» в 21-й раз. В финале Уимблдона он обыграл австралийца Ника Кирьоса. Матч закончился со счётом 4:6, 6:3, 6:4, 7:6 (7:3).
Рафаэль Надаль является рекордсменом по числу побед на ТБШ (22).