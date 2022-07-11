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43 минуты назад

Президент Казахстана наградил теннисистку Рыбакину орденом

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил чемпионку Уимблдона-2022 Елену Рыбакину орденом «Дружбы» II степени, сообщает пресс-служба главы государства.

Токаев наградил Рыбакину орденом
Фото: Gettyimages.ruGettyimages.ru

Выступающая за Казахстан уроженка Москвы Рыбакина в субботу в финале Уимблдона-2022 победила Онс Жабер из Туниса со счетом 3:6, 6:2, 6:2. Теннисистка сменила спортивное гражданство в 2018 году.

— Указом президента за выдающиеся спортивные достижения и вклад в развитие международного сотрудничества спортсмен-инструктор РГКП «Дирекция развития спорта» Министерства культуры и спорта Республики Казахстан Рыбакина Елена Андреевна награждена орденом «Достық» ІІ степени, — говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном в Telegram.

Рыбакиной 23 года. В активе теннисистки три победы на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде, еще шесть раз теннисистка играла в финале.

Теннис,Елена Рыбакина,Онс Жабер,
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