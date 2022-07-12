Финал Уимблдона расстроил некоторых членов королевской семьи

Принц Джордж впервые появился в ложе на мэйджоре. В финале он хотел увидеть Роджера Федерера — его теннисного кумира.

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Принц Джордж впервые присоединился к своим родителям — герцогу и герцогине Кембриджским — на Центральном корте Уимблдона. И, кажется, неплохо провёл время, хотя своего кумира и друга семьи — Роджера Федерера — так и не встретил.

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Камеры выхватывали чаще понурого восьмилетнего фаната — в пиджаке и галстуке мальчишка будто отсчитывал минуты до конца матча. Иногда он кривлялся или спрашивал совета у отца Уильяма по поводу розыгрыша. Принц не знал, что его герой во временном отпуске после травмы и не факт, что вообще вернётся к теннису?

С Роджером у мальчишки связаны яркие воспоминания. Швейцарец рассказывал о частных уроках с королевским отпрыском и хвалил способности Джорджа. Он может стать будущим чемпионом Уимблдона — пару лет назад в голос пели дифирамбы британские журналисты, ведь рядом с ним великий 20-кратный победитель ТБШ.

Дебют молодого принца на Уимблдоне не был спонтанным. Кажется, герцог Уильям хотел, чтобы его сын пошёл по его стопам, и взял Джорджа на ТБШ всего за две недели до девятого дня рождения — в том же возрасте он сам дебютировал на местных кортах под ручку с ныне покойной принцессой Дианой.

Но появление принца в королевской ложе было неожиданным, так как обычно детей туда не берут. Молодым людям, кроме членов королевской семьи, ни при каких обстоятельствах не разрешается там сидеть. Продиктовано это и возрастным цензом. Так Новак Джокович очень хотел привести свою дочь — четырёхлетнюю Тару — на финал, но теперь лишь в следующем году. «Дочке ещё нет пяти лет, поэтому ей не разрешили смотреть матч в прямом эфире, надеюсь, в следующем году, если она заинтересуется, она сможет посмотреть, как папа играет вживую».

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Уимблдон — не единственное событие, на котором замечали Джорджа, ранее он болел за сборную Англии в финале Евро. И, как передают местные медиа, всё из-за фанатичной матери Кейт Миддлтон — с 2016-го она частый гость Уимблдона. Кейт настолько страстная поклонница тенниса, что даже стала покровительницей Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета (AELTC) — он и принимает ТБШ. Видимо, свою страсть она передаёт и детям — во время финала мэйджора комментатор рассказывал, что королевскому трио — Джорджу, Шарлотте и Луи — нравится заниматься спортом, особенно теннисом.

За одного ребёнка точно может ручаться Роджер — он подтвердил, что был в доме родителей герцогини Кембриджской — Кэрол и Майкла Миддлтон — чтобы встретиться с молодым принцем. В Беркшире они и познакомились. Там Федерер рассказал, что у юноши хорошая техника. Отвесил он комплимент после того, как они сыграли вместе пару партий. Ведущий Адам Хант заявил, что, по словам Кейт, Джордж был в восторге, как отбил несколько мячей от любимого игрока. «Вся семья любит теннис, а Джордж, по-видимому, неплохо играет», — вспоминал репортёр.

Герцогиня также рассказала, что Роджер после этого и стал любимым игроком сына. Видимо, поэтому мальчик долго думал, прежде чем ответить, за кого он переживал в финале Уимблдона — кумира-то не было.

«На этом этапе всё дело в том, чтобы просто коснуться мяча — это уже хорошо. То же самое с моими мальчиками. Я думаю, у меня есть небольшое преимущество, потому что я действительно провёл некоторое время с ним, — сказал Федерер. — Я — единственный игрок, которого он когда-либо встречал. Тогда у вас есть небольшая фора».

Тогда он выразил надежду, что парень сохранит этот энтузиазм, когда вырастет. «Мне нравится видеть, что они увлекаются теннисом. Его маме всегда нравился теннис. Надеюсь, через несколько лет он всё ещё будет говорить то же самое», — сказал Роджер.

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