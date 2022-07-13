Уимблдон может отстранить россиян и в 2023 году

Теннисисты из России и Белоруссии, пропустившие Уимблдон-2022 ввиду решения организаторов, могут быть отстранены от турнира и в 2023 году, если ситуация на Украине не улучшится. Об этом сообщает Daily Mail.

Отмечается, что окончательное решение по этому вопросу будет принято не ранее марта 2023 года. При этом представители Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета (AELTC), ответственного за организацию Уимблдона, «воодушевлены» недавним заявлением члена Международного олимпийского комитета (МОК) Крейга Риди, который назвал «маловероятными» шансы российских спортсменов на участие в Олимпийских играх — 2024 в Париже.

Напомним, в апреле организаторы Уимблдона отказали в допуcке на cоревнования роccийcким и белоруccким тенниcиcтам. Также игрокам из этих стран запретили выcтупать на травяных турнирах в Великобритании под эгидой Аccоциации лаун-тенниcа (LTA).

За месяц до старта турнира Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) и Международная федерация тенниса (ITF) заявили, что из-за недопуска россиян и белорусов не будут начислять очки участникам Уимблдона. Также к ним присоединилась Женская теннисная ассоциация (WTA).