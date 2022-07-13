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1 час назад

Уимблдон может отстранить россиян и в 2023 году, если ситуация на Украине не улучшится

Газета.Ruиещё 1

Теннисисты из России и Белоруссии, пропустившие Уимблдон-2022 ввиду решения организаторов, могут быть отстранены от турнира и в 2023 году, если ситуация на Украине не улучшится. Об этом сообщает Daily Mail.

Уимблдон может отстранить россиян и в 2023 году
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что окончательное решение по этому вопросу будет принято не ранее марта 2023 года. При этом представители Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета (AELTC), ответственного за организацию Уимблдона, «воодушевлены» недавним заявлением члена Международного олимпийского комитета (МОК) Крейга Риди, который назвал «маловероятными» шансы российских спортсменов на участие в Олимпийских играх — 2024 в Париже.

Напомним, в апреле организаторы Уимблдона отказали в допуcке на cоревнования роccийcким и белоруccким тенниcиcтам. Также игрокам из этих стран запретили выcтупать на травяных турнирах в Великобритании под эгидой Аccоциации лаун-тенниcа (LTA).

За месяц до старта турнира Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) и Международная федерация тенниса (ITF) заявили, что из-за недопуска россиян и белорусов не будут начислять очки участникам Уимблдона. Также к ним присоединилась Женская теннисная ассоциация (WTA).

Ранее сообщалось, что сербский теннисист Новак Джокович выиграл Уимблдон, обыграв в финале австралийца Ника Кирьоса.

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