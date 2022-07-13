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1 час назад

В РФ назвали смешными угрозы отстранить россиян от Уимблдона-2023

Алиса Селезнёва

Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев назвал смешными и преждевременными новости об отстранении россиян от Уимблдона в 2023 году. Об этом сообщает РБК.

В РФ отреагировали на угрозы отстранить россиян от Уимблдона-2023
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее в СМИ появилась информация, что россиян планируют не допустить до турнира и в 2023 году. Сообщалось, что окончательное решение не будет принято до марта 2023-го.

Тарпищев отметил, что сейчас россияне участвуют в большинстве турниров.

«Отстранение от Уимблдона в 2023 году - смешная тема. <…> Никто не знает, что будет через два месяца, а тут они уже думают и говорят о следующем Уимболдоне. Смешно. Это просто какая-то попытка возбудить острый вопрос и бульварную хронику», - заявил он.

Организаторы английского Уимблдона ранее запретили участие в турнире 2022 года представителям России и Белоруссии из-за украинского кризиса.

Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР), Женская теннисная ассоциация (WTA), сербский теннисист Новак Джокович и другие спортсмены раскритиковали это решение.

При этом организаторы французского «Ролан Гарроса», еще одного турнира Большого шлема, заявили, что не будут отстранять российских и белорусских теннисистов от соревнований.

Теннис,Шамиль Тарпищев,Новак Джокович,
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