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1 час назад

Организаторы Уимблдона хотят отстранить россиян от турнира в 2023 году

Никита Бородкин

Организаторы Уимблдона задумались об отстранении российских теннисистов от турнира в 2023 году. Как сообщает Daily Mail, их не пугает ни штраф в 1 млн долларов, ни лишение соревнований рейтинговых очков.

Организаторы Уимблдона хотят отстранить россиян от турнира в 2023 году
Фото: unsplash.comunsplash.com

По информации источников издания, решение организаторов будет зависеть от хода спецоперации России на Украине и окончательное решение примут в марте 2023 года. Если к тому моменту боевые действия не закончатся, то запрет могут продлить.

Напомним, что Умиблдон 2022 года завершился 10 июля. В мужских соревнованиях победу одержал сербский теннисист Новак Джокович, а в женских — уроженка Москвы, гражданка Казахстана Елена Рыбакина. Российские и белорусские спортсмены были отстранены от турнира.

Ранее глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев назвал смешными и преждевременными новости об отстранении россиян от Уимблдона в 2023 году. Он напомнил, что сейчас российские теннисисты участвуют в большинстве турниров.

Теннис,Елена Рыбакина,Шамиль Тарпищев,Новак Джокович,
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