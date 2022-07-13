Организаторы Уимблдона хотят отстранить россиян от турнира в 2023 году

Организаторы Уимблдона задумались об отстранении российских теннисистов от турнира в 2023 году. Как сообщает Daily Mail, их не пугает ни штраф в 1 млн долларов, ни лишение соревнований рейтинговых очков.

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По информации источников издания, решение организаторов будет зависеть от хода спецоперации России на Украине и окончательное решение примут в марте 2023 года. Если к тому моменту боевые действия не закончатся, то запрет могут продлить.

Напомним, что Умиблдон 2022 года завершился 10 июля. В мужских соревнованиях победу одержал сербский теннисист Новак Джокович, а в женских — уроженка Москвы, гражданка Казахстана Елена Рыбакина. Российские и белорусские спортсмены были отстранены от турнира.