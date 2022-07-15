Потапова вышла в полуфинал турнира в Лозанне

79-я ракетка мира реализовала 4 из 12 брейк-поинтов, обойдясь без эйсов и двойных ошибок. Ее соперница, занимающая 109-е место в рейтинге WTA, сделала 2 подачи навылет, 6 двойных ошибок и 1 брейк.