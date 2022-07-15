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2 часа назад

Потапова вышла в полуфинал турнира в Лозанне

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Российская теннисистка Анастасия Потапова победила немку Юли Нимайер в четвертьфинале турнира в Лозанне.

Потапова вышла в полуфинал турнира в Лозанне
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:2.

79-я ракетка мира реализовала 4 из 12 брейк-поинтов, обойдясь без эйсов и двойных ошибок. Ее соперница, занимающая 109-е место в рейтинге WTA, сделала 2 подачи навылет, 6 двойных ошибок и 1 брейк.

За выход в финал россиянка поспорит либо со швейцаркой Симоной Вальтер, либо с Ольгой Данилович из Сербии.

WTA 250. LADIES OPEN LAUSANNE. ЛОЗАННА (ШВЕЙЦАРИЯ). ГРУНТ. ПРИЗОВОЙ ФОНД — 251 750 ДОЛЛАРОВ

Четвертьфинал

Анастасия Потапова (Россия) — Юли Нимайер (Германия) — 6:4, 6:2

Теннис,Российские спортсменки,Ольга Данилович,Анастасия Потапова,
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