Потапова вышла в полуфинал турнира в Лозанне

Российская теннисистка Анастасия Потапова победила немку Юли Нимайер в четвертьфинале турнира в Лозанне.
Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:2.
79-я ракетка мира реализовала 4 из 12 брейк-поинтов, обойдясь без эйсов и двойных ошибок. Ее соперница, занимающая 109-е место в рейтинге WTA, сделала 2 подачи навылет, 6 двойных ошибок и 1 брейк.
За выход в финал россиянка поспорит либо со швейцаркой Симоной Вальтер, либо с Ольгой Данилович из Сербии.
WTA 250. LADIES OPEN LAUSANNE. ЛОЗАННА (ШВЕЙЦАРИЯ). ГРУНТ. ПРИЗОВОЙ ФОНД — 251 750 ДОЛЛАРОВ
Четвертьфинал
Анастасия Потапова (Россия) — Юли Нимайер (Германия) — 6:4, 6:2