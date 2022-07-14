Джокович высказался о запрете на въезд в США и Австралию

21-кратный чемпион «Больших шлемов» Новак Джокович высказался о том, что может пропустить US Open из-за действующих в стране ковидных ограничений, а Australian Open – из-за запрета на въезд после визового скандала.

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«Я не поеду в Америку без разрешения. Австралийская эпопея, конечно, была очень неприятной. Но большинство людей, наверное, до сих пор думают, что я силой пробился в Австралию и пытался въехать без документов, разрешения и исключения, а это не так, и это было доказано в суде. Я никогда бы не поехал в страну без разреше

Я бы с радостью вернулся в Австралию. Я люблю Австралию, в этой стране я выиграл больше всего «Больших шлемов». Надеюсь, я смогу приехать туда в январе, потому что мне хочется там быть, а еще в Нью-Йорке, в Америке, везде, где я могу играть.

Я профессиональный теннисист. Я не занимаюсь политикой, не занимаюсь ничем другим, потому что меня это не интересует. У меня есть своя позиция, и я всегда выступал за свободу выбирать, что лучше для вас. Я уважаю все и всех и рассчитываю, что люди будут как минимум уважать мое решение.