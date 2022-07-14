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56 минут назад

«Уимблдон» побил исторический рекорд посещаемости

Sports.ru

«Уимблдон»-2022 побил рекорд посещаемости за всю историю турнира.

«Уимблдон» побил исторический рекорд
Фото: Sports.ruSports.ru

«Большой шлем» посетили 515 164 человека. Предыдущий рекорд был установлен в 2009 году – 500 397 человек.

В этом году впервые было 14, а не 13 игровых дней, так как «Уимблдон» отказался от традиционного выходного в первое воскресенье турнира. В этот день соревнования посетили около 40 тысяч человек.

При этом в первые пять дней турнира не удалось продать 25 тысяч билетов. Сообщается, что речь в основном о дешевых билетах на второстепенные корты. С учетом, что самые дорогие билеты были проданы, «Уимблдон» не считает, что причина в ценах или снижении интереса.

Турнир рассматривает возможность введения виртуальной очереди для покупки билетов в день турнира в дополнение к традиционной.

Напомним, организаторы в срочном порядке сокращали штат временных работников из-за самой низкой за 15 лет посещаемости в первые дни турнира.

Теннис,
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