Андрей Рублёв вышел в четвертьфинал турнира в Бостаде

Восьмая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв одержал победу в матче второго круга грунтового турнира в Бостаде (Швеция). Соперником Рублёва, освобождённого от матчей первого круга, был аргентинец Федерико Кория, занимающий 65-е место в рейтинге ATP . Россиянин обыграл Корию со счётом 7:5, 4:6, 7:6 (7:2). Продолжительность противостояния составила 2 часа 37 минут.

Рублёв сделал пять эйсов и ни разу не ошибся на подаче. Он использовал пять брейк-пойнтов из 11 (45%). У его соперника ни одной подачи навылет, пять двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из 14 (36%).