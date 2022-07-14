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57 минут назад

Андрей Рублёв победил Федерико Корию и вышел в четвертьфинал турнира в Бостаде

Чемпионат.comиещё 6

Восьмая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв одержал победу в матче второго круга грунтового турнира в Бостаде (Швеция). Соперником Рублёва, освобождённого от матчей первого круга, был аргентинец Федерико Кория, занимающий 65-е место в рейтинге ATP. Россиянин обыграл Корию со счётом 7:5, 4:6, 7:6 (7:2). Продолжительность противостояния составила 2 часа 37 минут.

Андрей Рублёв вышел в четвертьфинал турнира в Бостаде
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Рублёв сделал пять эйсов и ни разу не ошибся на подаче. Он использовал пять брейк-пойнтов из 11 (45%). У его соперника ни одной подачи навылет, пять двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из 14 (36%).

В четвертьфинале Андрей Рублёв сразится с 53-й ракеткой мира, представителем Сербии Ласло Джере, который во втором круге переиграл швейцарца Марка-Андреа Хюслера со счётом 7:5, 6:2.

Теннис,Андрей Рублев,
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