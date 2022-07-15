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23 минуты назад

Аслан Карацев не сумел выйти в полуфинал турнира в Бостаде

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Российский теннисист Аслан Карацев не сумел пробиться в полуфинал грунтового турнира в Бостаде (Швеция). Соперником Карацева, занимающего 40-е место в рейтинге ATP, был 39-я ракетка мира аргентинец Франсиско Серундоло. Россиянин уступил со счётом 5:7, 1:6. Продолжительность встречи составила 1 час 34 минуты.

Карацев не сумел выйти в полуфинал турнира в Бостаде
Фото: ReutersReuters

Карацев один раз подал навылет и допустил две двойные ошибки. Российский спортсмен реализовал два брейк-пойнта из семи возможных. На счету Серундоло три эйса, четыре двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из восьми.

Ранее Карацев, игравший в паре с австрийцем Филиппом Освальдом, проиграл в первом круге грунтового парного турнира в Бостаде (Швеция) испанцу Пабло Карреньо-Бусте и португальцу Жоау Соузе.

Теннис,Филипп Освальд,Аслан Карацев,
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