Наоми Осака показала фото с афрокосичками

Напомним, 24-летняя Наоми Осака не играла на Уимблдоне 2022 года. Она решила пропустить этот турнир по той причине, что ATP и WTA лишили его рейтинговых очков после того, как организаторы объявили об отстранении российских и белорусских теннисистов. В женском одиночном разряде победу одержала уроженка Москвы Елена Рыбакина, которая с 2018 года представляет Казахстан.