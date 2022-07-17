Касаткина проиграла в первом круге турнира в Гамбурге.

Синякова обыграла Касаткину со счётом 6:2, 2:6, 6:4. Встреча продлилась 2 часа 33 минуты. На счету Касаткиной ни одной подачи навылет, одна двойная ошибка, пять реализованных брейк-поинтов из тринадцати возможных. Синякова трижды подала навылет, совершила девять двойных ошибок и реализовала шесть брейк-поинтов из четырнадцати.