Касаткина проиграла в первом круге турнира в Гамбурге.

Российская теннисистка Дарья Касаткина вылетела первом круге грунтового турнира категории WTA-250 в Гамбурге (Германия), проиграв чешке Катержине Синяковой.
Синякова обыграла Касаткину со счётом 6:2, 2:6, 6:4. Встреча продлилась 2 часа 33 минуты. На счету Касаткиной ни одной подачи навылет, одна двойная ошибка, пять реализованных брейк-поинтов из тринадцати возможных. Синякова трижды подала навылет, совершила девять двойных ошибок и реализовала шесть брейк-поинтов из четырнадцати.
Во втором круге чешская теннисистка встретится предствительницей Бразилии Лаурой Пигосси, которая в свою очередь обыграла австрийку Река-Луцу Яни со счетом 1:6, 6:3, 6:4.
Призовой фонд турнира составил € 203 024. Турнир начался сегодня, а завершится 23 июля.